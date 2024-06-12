Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları ve konusu
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları ve konusu gündeme geldi. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nın 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde bugün televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Film severler Hababam Sınıfı Tatilde filminin kaç yılında, nerede çekildiğini merak ediyor. İşte detaylar...
Yönetmen ve yapımcı koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Arzu Film imzalı 1977 yapımı film hakkındaki ayrıntılarını sizler için haberimizde derledik. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin sonrasında seri Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile devam ettirdi. İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.
Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz