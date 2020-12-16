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Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi bu akşam sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 1978 yılı çıkışlı Hababam Sınıfı Tatilde serinin son filmidir. İşte, Hababam Sınıfı Tatilde konusu...

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir?

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Rıfat Ilgaz'ın senaristliğini, Ertem Eğilmez'in ise yönetmenliği yaptığı Hababam SInıfı Tatilde serinin dördüncü ve son filmidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI

Münir Özkul - Kel Mahmut
Kemal Sunal - İnek Şaban
Adile Naşit - Hafize Ana
Şener Şen - Badi Ekrem
Avni Yalçın - Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Sevda Aktolga - Sevda
Ayşen Gruda - Ayşe
Muharrem Gürses - Okul müdürü
Teoman Ayık - Öğrenci
Filiz Bozkurt - Filiz
Sevtap Erdemli - Sevtap
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Hayri Karabey - Rıza Hoca
Ali Yalaz - 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

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