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Haberturk Akademi ile neler yapabilirsiniz?

Habertürk Akademi platformunun sunduğu tüm imkanlardan, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, yani ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler, deneme üyeliği ile 7 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Dileyen herkes tüm ders konularının videolu anlatımlarını izleyip test çözerek, sisteme periyodik olarak eklenen deneme sınavlarına katılarak gerçek sınav deneyimi yaşayabilir.

Haberturk Akademi nedir? Haberturk Akademi ne işe yarar?

HaberTürkHaberTürk ve DijidemiDijidemi işbirliği ile hazırlanan Habertürk Akademi, yapay zeka ile öğrenciye özel soru üreten, içeriğindeki soru bankasını daima güncel tutan bir platform. Hem sınavlara hazırlayan, hem de okullardaki eğitimin pandemidepandemide aksadığı şu dönemde öğrencilerin online olarak öğrenmeye kaldıkları yerden hızlıca devam edebilmelerini sağlayan bir sistem. 7 günlük deneme üyeliği ücretsiz.

Habertürk Akademi için tıklayın

Haberturk Akademi size ne sağlar?

1) Soru sayısı çok fazladır

Habertürk Akademi içeriğinde DijidemiDijidemi katkılarıyla 1000 kitaba eşdeğer 250 binden fazla soru bulunuyor. Bir ortaokul öğrencisi tek dersi için yaklaşık 15 kitapta bulunan soru sayısı kadar soruyla karşılaşır. Örneğin 8. sınıf matematik bölümü 17 kitap yani 10 binden fazla soru içerir. Bu da sadece 8. sınıfların tüm dersleri için 90’dan fazla kitap içeriği anlamına gelir. Lise sınıfları için de sayı yaklaşık olarak aynıdır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sistemde 1000'den fazla güncel kitap sorusu yer alır.

 

2) Videolu konu anlatımları sunar

Sistemdeki soru sayısının bu kadar fazla olması, her öğrencinin kendi sınıfında 50 ile 200 arası güncel kitap içeriğine ulaşabilmesi demek. Bu kadar büyük kaynak bulunabilmesi normalde gerçekten çok zor. Bu soruların tamamının video çözümlü olması da önemli. Tüm sorularda benzer sorulara erişebiliyor olmak öğrencinin eksiklerini hemen giderebilmesi de önemli bir özellik.

3) Öğrenciyi test ve deneme sınavları ile sürekli zinde tutar

Sistem; online olarak yapılan test ve denemelerin sonuçlarına göre öğrencinin gelişim raporunu ve çalışma takvimini oluşturuyor, öğrencinin kendi gelişimine uygun olarak tekrarlar yapmasını sağlıyor. Ayrıca "benzer soru” fonksiyonu ile öğrencinin pekiştirme yapması da mümkün olabiliyor. Habertürk, 250 bin sorudan oluşan havuzu, deneme sınavlarını ve konu anlatımlarını siz neredeyseniz oraya getiriyor.

4) Daha kapsayıcıdır

DijidemiDijidemi işbirliği ile hazırlanan Habertürk Akademi 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani ortaokul ve lise öğrencilerinin, hızlı şekilde tüm derslerle ilgili test sorularına, konu anlatımları ve soru çözüm videolarına ulaşmasını sağlayan online eğitim platformu. 5. sınıftan başladığı için piyasada bu hizmeti veren online eğitim platformlarından daha kapsamlı, tüm ortaöğretim ve lise sınıflarına bol içerik sunduğu için bu özelliği ile diğerlerinden daha kucaklayıcı bir platform. Pek çok özelliğinin yanısırayanısıra ortaokul ve lise tüm sınıf seviyeleri ve merkezi sınavlar için deneme sınavlarının da bulunduğu Habertürk Akademi'ye deneme sınavları periyodik olarak yüklenir. Sınava gitmek için tıklayın

3) Öğrenciye karne verir

Deneme sınavı sonrası öğrencileriyeöğrencileriye karnesi gösteriliyor ve eksikleri tespit edilip çalışma planları oluşturuluyor. Deneme sınavı bittiğinde çözüm videolarının yanında benzer sorulara ve video çözümlerine erişme imkanı veriliyor. Mutlaka çocukların deneme sınavlarına girmelerini tavsiye ediyoruz.

4) 2 binden fazla öğretmen ve konunun uzmanı yayınevi ile çalışır

Sorular nitelikli yayınlar üreten BesBes Bilgi Eğitim, Yayın Denizi, Son Viraj, Merkez Yayınları, İşleyen Zeka, Hız ve Renk, ENS, Beyin Takımı Yayınları, Yeni Tarz Yayınları, Av Yayınları, Full Matematik Yayınları, Hayalim O Yayınları, İlk Önce Yayınları, Mozaik Yayınları, Tümler Yayınları, Test Fen Yayınları gibi 15'ten fazla yayın evine aittir. Bu soruların hazırlanmasında, kontrol edilmesinde, güncellenmesinde 2 binden fazla öğretmen görev alıyor.

6) Dijital koçluk hizmeti verir

Habertürk Akademi'de öğrenci tüm konularla ilgili binlerce konu anlatım videosuna ulaşabiliyor. İhtiyaç duyduğu, eksik olduğu, anlayamadığı konularda yüzlerce animasyon ve simülasyona bakabiliyor. Ayrıca her öğrenciye yapay zeka ile çalışma planı hazırlanarak kişiye özel “Dijital Koçluk” hizmeti de veriliyor.

7) En büyük avantajı esneklik

Artık öğrenciler kolay bir üyelikle nerede olurlarsa olsunlar ve ne zaman isterlerse deneyimli öğretmenlerden eğitim alabiliyorlar. Deneme sınavlarına katılıp eksik ve başarılı yönlerini keşfedebiliyorlar. Bununla birlikte daha az para ve zaman harcayarak en yüksek verimi alabiliyorlar. Habertürk olarak biz de Habertürk Akademi ile dijital yayıncılıktaki deneyimimizin çocuklarımızın geleceğine de ışık tutmasını istedik.

8) Her yerden ulaşılabilir

Çocukların okullarını cep telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza getiriyoruz. “Eğitim Teknolojileri” alanında uzman DijiDemiDijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğiyle hazırladığımız Habertürk Akademi sayesinde özel dersiniz ve deneme sorularınız telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda sizi bekliyor olacak.

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