Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

Habertürk ekibi Türkiye ile Rusya'nın mutabık kaldığı İdlib'eİdlib'e ardından ise tartışmaların odağını oluşturan M4 karayoluna gitti. Habertürk'tenHabertürk'ten Mahir Kılıç'ın izlenim haberi:

Dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı. İdlibİdlib kent merkezi ve kırsalı belki de son aylardaki en sakin 19 saatini geride bıraktı. Yerel kaynaklardan herhangi bir çatışma bilgisi şu ana kadar ulaşmış değil. Bizler de gün içerisinde İdlib'eİdlib'e gittik. Orada gözlem yapma imkanı bulduk. Kentte tansiyonun düşük olduğunu ifade edebiliriz. İnsanlar, siviller yeniden sokağa çıkmaya başlamış, iş yerleri açılmıştı. Bunu bizzat gözlemleme imkanı bulduk. İdliblilerİdlibliler de ateşkesin sağlanmasından duydukları memnuniyeti ve Türkiye'ye yönelik minnet duygularını ifade ettiler.

15 MART'TAN İTİBAREN TÜRK VE RUS ASKERLERİ DEVRİYE GEZECEK

Sadece İdlibİdlib değil belki de son zamanlarda en çok konuşulan yerlerden bir tanesi de M4 karayoluydu. Burası çok kritik bir otoban. Lazkiye ve Halep'i birbirine bağlayan bir otoban. Sağlanan mutabakatla birlikte M4 otobanın 6 metre kuzeyi ve 6 metre güneyi askerlerden arındırılacaktı. 15 Mart'tan itibaren Türk ve Rus askeri o bölgede devriye gerçekleştirecek. Bizler de bugün oraya gitme imkanı bulduk.

İŞTE TRAFİK KAZALARINDA ADI 'ÖLÜM OTOBANINA' ÇIKAN M4 YOLU

Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerde en çok konuşulan noktalardan bir tanesi. Burası varılan mutabakata göre 6 kilometre kuzey ve güneyde askerlerden arındırılacak. Biraz ilerimizde İdlibİdlib merkezi var. Burayı geçtikten sonra Halep'e varmak mümkün. Bulunduğumuz M4 otobanının ilginç hikayesi daha var. Savaştan önce trafik kazalarında çok fazla ölüm hadiseleri meydana geliyordu. Onun için buraya 'ölüm otobanı' ismini vermişti. Savaşla birlikte daha fazla ölüm vakaları yaşandı. Dolayısıyla buraya ölüm bir kez daha yapıştı.

RUS DRONELARIYLA İZLENEN KARAYOLU SAKİNLİĞİNİ KORUYOR

Ateşkesten sonra burası bir nebze daha hareketlenmiş durumda. Burası sürekli Rus dronelarıyladronelarıyla izlenen bir nokta. An itibarıyla ateşkesten sonra sakin bir görüntü sergiliyor...