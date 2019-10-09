Habertürk TV Ankara Temsilcisi, Bülent Aydemir, 'Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi. Habertürk TV ekibiin Akçakale'den yaptığı canlı yayına bağlanan Aydemir şöyle konuştu:

"İÇ SİYASET AÇISINDAN TARTIŞMALI BİR DURUM YOK"

Daha önce Zeytindalı, Fırat Kalkanı, Afrin, Cerablus'tan daha farklı bir operasyon. Başlangıcı itibarıyla daha profesyonel, daha deneyimli ve daha iyi hazırlanılmış bir operasyon. Siyaset kurumu bu operasyon öncesinde adeta tek vücut oldu. HDP dışında bütün partilerin Meclis'e sevkedilen tezkereyi onaylama ve hem de operasyon öncesi mesajları yayınlaması açısından Mehmetçike moral oldu. İç siyaset açısından tartışmalı herhangi bir durum yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da liderlerle görüş alışverişinde bulunması operasyonla ilgili çok iyi bir sınavdı.

"TÜRKİYE DAYATMALARA PABUÇ BIRAKMAYACAKTIR"

Kara harekatı öncesinde hava operasyonlarının yapılması söz konusu. Şu ana kadar hava sahasıyla ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı söylenebilir. TSK'nın operasyon bölgesine yönelik bir kullanımı söz konusu. Terör örgütü bu noktada propaganda yapıyor. ABD'ye çağrıda bulundu. TSK hava sahasını kullanıyor. Geldiğimiz noktada harekatın başlaması çok önemli merhale. Şok edici etkisi var. Bundan sonraki terör örgütünün sivilleri hedef yapması söz konusu. Bu işin propaganda ayağını kullanması mümkün olacaktır. Buna karşı söylem ve argümanları işletmesi açısından Türkiye'nin de kullanacağı tezler var. NATO'nun süre konusunda tahdit konulması vs. belli ki ilerleyen süreçlerde Türkiye'ye dayatmalar gelecektir ama Türkiye bunlara pabuç bırakmayacaktır.

"TÜRKİYE MÜZAKERELERE DAHA GÜÇLÜ OTURACAK"

Sahada Mehmetçik mücadele verirken diğer yandan diplomatik ve sivil ayağında çalışmalar sürdürülecek. Operasyonun başlangıcı itibarıyla TSK'nın moral ve motivasyonu ve hazırlık ve planlama açısından çok üst düzey bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Hazırlık evresi çok uzundu bu operasyonun. Derinlik konusunda planlamalar yapıldı. Bu bölgede Amerikan askerlerin bulunmaması TSK açısından önemli bir avantaj. Biraz daha güneyde derinliğin ne olacağı, 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi olacak. Türkiye müzakere kısmında sahadaki unsurlarıyla daha güçlü bir şekilde masaya oturmuş olacak. Hava unsurlarıyla hedefler imha edildikten sonra ÖSO 5 bin kadar unsurla Mehmetçiğin bölgeye karadan zırhlılarla girişi söz konusu olacak. Bir iki gün hava akınları devam edecek.