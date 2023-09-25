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        Habertürk TV birbirinden güçlü isimleri ve programlarıyla yeni sezona hazır

        Habertürk TV yeni sezon için dikkat çeken bir tanıtım yayınladı. "Gücü özgürlüğünde " sloganıyla yayın hayatına devam eden, Türkiye'nin tarafsız ve güvenilir haber kanalı Habertürk TV yeni sezonda birbirinden güçlü isimleri ve programlarıyla sizlerle olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:43
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        Daima araştıran, özgür ve doğru, sorgulayan, hızlı, güvenilir ve objektif… Habertürk TV yeni sezonda birbirinden değerli ekran yüzleri; Çetiner Çetin, Dilek Gül, Ela Rumeysa Cebeci, Eren Eğilmez, Esra Toptaş, Haluk Mertbey, Hülya Hökenek, Kemal Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, Meltem Acet, Nagehan Alçı, Oylum Talu, Pınar Erbaş, Sena Alkan, Serap Belet, Zeliha Saraç ile birbirinden iddialı programlara imza atacak. Siyasetin ve sokağın konuştukları, en çok merak edilen konular, Türkiye’nin ve dünyanın gündemi, hayatın içinden başlıklar ve zaman zaman da eğlence yeni sezonda yine Habertürk TV ekranlarında olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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