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        Haberler Spor Futbol Habertürk TV'de HT Spor başladı: İlk konuk A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası! - Futbol Haberleri

        Habertürk TV'de HT Spor başladı: İlk konuk A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası!

        Habertürk TV'de spor vakti... Habertürk TV'nin yeni programı HT Spor, Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla bugün başladı. HT Spor'un ilk konuğu A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'ydı. Kıragası, kadın futboluna dair merak edilenleri, hedeflerini ve futbol gündemini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:08
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        HT Spor'un ilk konuğu: Necla Güngör Kıragası
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        Habertürk TV'nin yeni programı HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin ilk konuğu A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'ydı.

        Necla Güngör Kıragası, Milli Takım'ın B Ligi'ne yükselmesiyle ilgili, "B Ligi'ne son 2 maç kala çıkmış olmak bizim için de çok mutluluk verici. Bunların arka planına baktığınız zaman çok ciddi bir ekip çalışması var. En önemlisi taraftarımızın ve halkımızın bizi sahiplenip destek vermesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        "BİZİM İÇİN TARİHİ GÜNLER"

        Necla Güngör Kıragası: Elazığ'da ilk oynadığımız maçta ciddi bir seyirci potansiyeli vardı. Bunun sonrasında Çorum'da da stadyumun dolmuş olması aslında gösterilen bilgilendirme, yapılan çalışma ve yerel yönetimlerin bu işi sahiplenmesini gösteriyor. Sadece gelen seyirciler erkeklerden olmuşmuyordu bu bizim için çok değerli. Kadınların, çocukların bir araya gelip orada bütün tezahüratlara eşlik etmesi bizi çok mutlu etti. Bizim için çok tarihi günler bu günler. Kadın futbolunun tarihinin yeniden yazıldığı ve gelişebileceğini gösteren günler.

        - B Ligi'ne yükseldiniz. Uzun yılladır milli takımda çalışıyorsunuz. Bundan sonra çıtayı nereye koyacaksınız?

        Necla Güngör Kıragası: Biz C Ligi başlamadan önce üç sene boyunca zaten Milletler Ligi'nin olacağını bilen ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi bilen bir ekiptik. En büyük hedefimiz de C Ligi'nde 6'da 6 yapıp namağlup gol yemeden maçları tamamlayabilmekti. Tüm maçlarımızı almak istiyoruz. B Ligi'nde biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Şubat ayında B Ligi'ndeki rakiplerimizle benzer güçte rakiplerle hazırlık maçları oynayacağız.

        GELECEĞİN YILDIZI PROJESİ

        Necla Güngör Kıragası: Projemiz bizim için çok kıymetli. Ülker ile devam ettirdiğimiz bir süreç. 2009,2010 ve 2011 doğumlu bütün kız çocuklarımız lisansı olsun olmasın futbola merakı olması yeterli, güvenli göndermiş olduğumuz bağlantı üzerinden bir video göndermeleri lazım. Federasyon sitemizdeki bağlantıya tıkladıkları zaman tüm ayrıntılar orada mevcut. Gelen videoları tüm teknik ekibimizle değerlendireceğiz. 33 tane kızımızı Milli Takım tesislerimizde ağırlayacağız.

        Voleyboldaki başarı kadın futbolunda da olur mu?

        Necla Güngör Kıragası: Sadece yatırımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Voleybol çok ciddi bir projenin sonucudur. Umarım futbolda da aynısını yapabiliriz. Bu iş bir yatırım, bir endüstri. Aileleri buraya çekmek, kız çocuklarını bilinçlendirmek çok önemli. Kız çocukları da lütfen pes etmesinler. Yapılan yatırımlar emin olun kadın futbolunu da önemli bir yere taşıyacaktır.

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