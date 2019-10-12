Kahramanlar böyle seslendi! Harekata katılan komandolardan mesaj var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye ve dünya kamuoyuna ilk kez duyuran Habertürk TV oldu.

Sınır bölgesi Akçakale'de konuşlanan Habertürk TV ekibi, harekatın başladığı andan itibaren sıcak gelişmeleri dakika dakika seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

UZMAN GÜVENLİK KADROSU EŞLİĞİNDE YAYIN

13 kişilik kadrosuyla harekat bölgesinden 24 saat canlı yayın yapan Habertürk TV ekibi gelişmeleri güvenlik uzmanları ve yetkili kişilere mikrofon uzatarak seyirciye güncel, doğru ve kesin bilgileri sunmaya devam ediyor.

TERÖRİSTLER HABERTÜRK EKİBİNİ HEDEF ALDI

Harekatı sınırın sıfır noktasında takip eden Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapılmış ve bu anlar saniye saniye kaydedilmişti. Olay esnasında irkaç saniye arayla 2 el tüfek sesi duyuldu. Habertürk ekibi hedef olmalarına rağmen haber akışına bir an olsun bile ara vermedi.

İŞTE HABERTÜRK 13 KİŞİLİK HABERTÜRK EKİBİ

Habertürk Sunucusu ve yazarı Mehmet Akif Ersoy'un anlatımıyla 24 saat canlı yayında bulunan ekipte şu isimler yer alıyor:

Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Sunucusu ve Yazarı)

Çetiner Çetin (Habertürk Yazarı)

Veysi İpek (Muhabir)

Fırat Çağlar Erdem (Prodüktör)

Alper Tulun (Yönetmen)

Mesut Yıldırım (Teknik Yönetmen)

Hakan Öztürk (Haber Kameramanı)

Volkan Aydar (Kameraman)

Hikmet Aydın (Kameraman)

Ömer Karakuzu (Uplink)

Bülent Bek (Ses)

Cengiz Kamanlı - Gazi Erol - Vahit İritaş (Ulaştırma)