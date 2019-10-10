Habertürk TV canlı yayınında taciz atışı!

Güvenlik ve strateji uzmanı Ağar'ın açıklamaları şöyle;

İlginç bir durumla karşı karşıya kaldık. Dün buradan sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bir yayın yaptık biz. Açıkçası herkes Habertürk TV ekranlarından Tel Abyad'daki gelişmeleri birebir bütün Tel Abyad'ı göğüsleyen bir alandan yapılan bir yayın üzerinden izledi. Hatta biz kendi aramızda yapmış olduğumuz konuşmalarda birtakım değerlendirmeler de yaptık. Dün bir emare yoktu. Tel Abyad tarafında bir sessizlik vardı ama bugün açıkçası sizinle yayına başladığımız hemen başlarda bir havan mermisi düştü. Hemen arkamızda gözüken Türk bayrağı asılı binanın ön tarafına havan mermisi düştü. Ki havan gibi bölgesel hedeflere atış yapan üst açı grubuyla atış yapan bir silah için bu derece yakınlık son derece manidardı. 50 ile 100 metre arasında bir mesafe... Aramızda bir bina ve bir yol var...

"ÖĞRENMİŞ OLDUĞUM TECRÜBE İLE HEMEN HİSSETTİK"

Bunun üzerine tekrar bizim tarafta YPG/ PKK'nın havan atışları başladı. O anların bir tanesinde keskin nişancı tüfeği olduğunu, öğrenmiş olduğum tecrübe ile hemen hissettik. İkincisi de gelince hemen yayını keselim dedik çünkü doğrudan hedef alınıyoruz. Bu Habertürk'ün genelde yapmış olduğu yayından YPG/PKK'nın duymuş olduğu genel bir rahatsızlığa tekabül eder. Bir diğer tarafıyla da belli ki Çetiner Çetin ve benle ilgili geçmişte kurmuş oldukları çok tehlikeli cümleler var bizim ismimize yönelik... Muhtemelen dünden beri burada yayın yapıyoruz, buna bağlı etki de olabilir. Habertürk'ün yapmış olduğu yayınlardan terör örgütünün ciddi bir rahatsızlığı var bellki. Şunu da söyleyeyim biz yayını aynı yerde yapmaya devam ediyoruz. Biz kaderci değiliz. Kadere inanırız ama kaderci değiliz. Biz merminin, şarapnelin içinde yaşarız ama mermiye, şarapnele başımızı uzatmayız. 'Korktular, kaçtılar' demesinler diye hala yerimizdeyiz. Buradan yayın yapmaya devam edeceğiz.