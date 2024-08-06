Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine Mehmet Akif Ersoy atandı
Habertürk TV'nin anahaber sunucusu ve programcısı, deneyimli haberci Mehmet Akif Ersoy, TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine atandı
Giriş: 06.08.2024 - 09:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:06
Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk TV, Genel Yayın Yönetmenliğine atandığını duyurdu.
Tekdağ açıklamasında "Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine televizyonumuzun değerli anahaber sunucusu, programcısı ve habercisi Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de üstün başarılar dilerim" dedi.
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