Caner Aktan'ın haberine göre CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol, haddini aşan cinsiyetçi bir üslupla Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a sosyal medyadan hakaret etti. Hüseyin Erol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın talimatıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.



"KADINLARI AŞAĞILAMAYA YÖNELİK TERBİYESİZLİK"

Konuyu yargıya taşıyacağını ifade eden Didem Arslan Yılmaz, "Hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü" dedi.

"ARTIK PARTİNİN HİÇBİR AKTİVİTESİNE KATILAMAZ"



CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi olan Hüseyin Erol görev alındı. Hüseyin Erol SKM'de "esnaf sorumlusu" olarak yer almıştı.

Habertürk'e konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi. Artık partinin faaliyetlerine katılamaz. Her türlü aktiviteden uzaklaştırıldı. Doğru bulduğum bir şey değil. Ben her konuşmamda sosyal medya uyarısı yapıyorum. Ancak maalesef bu tür olaylar yaşanıyor. Yakıştıramadığım bir durum" dedi.

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