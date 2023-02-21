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Hablemitoğlu davasında Mehmet Narin savunma yaptı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Mehmet Narin savunma yaptı.

Hablemitoğlu davasında Mehmet Narin savunma yaptı - Güncel Haberler
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AA

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

EŞİ VE KIZLARI DA DURUŞMAYA KATILDI

AA'da yer alan habere göre Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Mehmet Narin, 1991'de Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) gönüllü katıldığını, 2005'e kadar terörle mücadele operasyonlarında aktif görev aldığını söyledi.

Emekli olduktan sonra Bağdat'ta özel bir şirketin güvenlik işlerinden sorumlu olduğunu belirten Mehmet Narin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2012'de emekli olduktan sonra 2019 yılına kadar Irak'ta çalışıyordum. 2019'da gözaltına alındım, yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım." dedi.

TAHLİYE EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Narin, 2022 Şubat'ta yeniden gözaltına alındığını, 9 ay cezaevinde tutuklu kaldığını, "kasten öldürme" suçundan "kovuşturmaya yer yok" kararı verildikten sonra tahliye edildiğini anlattı.

Suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılandığını ve bu durumu kabul etmediğini belirten Narin, şunları söyledi:

"Enver Altaylı'nın yanında özel işlerini yapan Nizamettin Avşar hakkında takipsizlik kararı verildi ama o dönemde ÖKK'da sadece astsubay rütbesinde olan ben, 9 ay hapis yattım. Levent Göktaş albay olarak bana 'Bir hat al gel' demiş. Ben nasıl 'yok' diyeyim. Aldığım eğitimlerin gereği olarak albay rütbesinde olan Göktaş'ın emrini sorgulamam rütbem gereği imkansızdır. Göktaş, 'Merminin önüne atla' dese atlayacak adamım. Kaldı ki 'bir hat al gel' dedi."

"KANUNSUZ TALİMAT ALMADIM"

Mahkeme Başkanı Mehmet Selim Karakuzu'nun, "Göktaş sana kanunsuz emir verse yapar mıydın?" sorusuna Narin, "Biz devletimize hizmet eden adamlarız. Kanunsuz talimat almadım. Komutanıma hat almak, kanunsuz emir değildir." karşılığını verdi.

Suçsuz olduğunu, Hablemitoğlu suikastında kesinlikle yer almadığını savunan Narin, beraatını istedi.

Mehmet Narin, sanık Levent Göktaş'ın, "Aydın Köstem ve Enver Altaylı'yı, ÖKK'nın Kirazlıdere kışlasında misafir olarak ağırlayıp ağırlamadığı"nı sorması üzerine, böyle bir duruma şahit olmadığını söyledi.

Göktaş'ın "Size GSM hattı aldırdığım doğrudur. Bu hattı size ne maksatla aldırdım? Kim ya da kimlerle görüşmek için aldırdım?" sorusu üzerine de Narin, "Gönül ilişkilerinizde kullanmak için aldırdınız. Hatta bana 'yengelerinle konuşacağım' demiştiniz. Ben de eşinizle konuşmak için neden başka hata ihtiyaç duyasınız diye düşünmüştüm" yanıtını verdi.

Savcının, Göktaş'la Konya'ya giderken kendisine ne dediğini sorması üzerine Narin, "MİT müsteşarlığıyla ilgili CV vereceğini söylemişti. Abdüllatif Şener'e vereceğini hatırlıyorum." cevabını verdi.

Bunun üzerine söz alan Levent Göktaş, "MİT müsteşarlığı için değil, daire başkanlığı için CV verecektim. Taner Yıldız vasıtasıyla Abdullah Gül'e iletilmek üzere, Mehmet Narin yanlış hatırlıyor. Konya'ya 17 Aralık 2002'de gittiğim Şeb-i Arus töreninde Abdullah Gül'e öz geçmişimi sunacaktık. Ancak kendisi gelmedi. Biz de hava muhalefetinden dolayı Ankara'ya dönmeyip Antalya'ya geçtik." diye konuştu.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Avukat beyanlarının ardından duruşmaya öğle arası verildi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurarak öldürülmesine ilişkin iddianamede, Mehmet Narin'in, "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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