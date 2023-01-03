HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor.

Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor.

Fuat Oktay, ''9 Ocak’ta Cidde’de düzenlenecek Hac Konferansı’nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır.” dedi.