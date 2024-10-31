Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Hac yedek kontenjanları, kayıt yaptırmayan hacı adaylarının netleşmesi sonrası açıklık kazanacak. Kesin kayıt yaptırmayan hacı adaylarının yerine kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor. Peki, "Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet ile Hac kayıtları başladı mı?" İşte detaylar...

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kesin kayıtları, 4 Kasım Pazartesi gününden itibaren yapılacak.

HAC BOŞ KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN? Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek ve kayıt hakkı elde edecek. Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor. HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK? Hac kesin kayıt başvuruları hakkında henüz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.