Hacet namazı nedir, nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

Hacet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir, ancak rivayetlere göre on iki rekât da kılınabilir. Bu namazın kılınışı ve içeriği, ihtiyaç sahibinin niyeti ve duasıyla şekillenir. Bu yazıda, hacet namazının kılınışı, rekât sayısı ve okunan dualar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Peki hacet namazı nedir? 2-4-12 rekat hacet namazı nasıl kılınır?

2-4-12 Rekat Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazı, bir dileğin veya duasının kabul olması için kılınan bir nafile namaz türüdür. Diğer adıyla dilek namazı olarak da bilinir. Müslümanlar için farz olmayıp isteğe bağlı olarak kılınır. Hacet namazı kaç rekattır? Hacet namazı, dört veya iki rekât olarak kılınabilirken, bazı rivayetlerde on iki rekât kılınabileceği de belirtilmektedir. Namaz abdesti alındıktan sonra niyet edilerek kılınan hacet namazında, kişinin dileği doğrultusunda niyet etmesi önemlidir. Namazın başında "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır.

İlk rekatta Sübhaneke duası okunur, ardından Fatiha suresi ve üç defa Âyete'l-kursî okunur. Rüku ve secde yapılır ve ikinci rekata geçilir. İkinci rekatta ise Fatiha suresi okunurken İhlas, Felak ve Nas sureleri sırasıyla okunur. Bu şekilde dört rekât tamamlanır. Her rekatta oturarak Ettehıyyatü duası okunur ve dua edilir. Namazın sonunda selam verilir.

Hacet namazı, genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınır veya Kandil gecelerinde de tercih edilir. Ancak istenilen herhangi bir zamanda da kılınabilir. Hacet namazında okunan dualar arasında Sübhaneke duası, Ettehıyyatü duası, Rabbenâ âtina duası, Rabbenâğfirlî duası gibi dualar yer alır. Namazın ardından kişi, dünyevî veya uhrevî herhangi bir dileğini Allah'a arz edebilir, zira bu duaların kabul edileceği rivayet edilmiştir.

Hacet Namazı Nedir?

Hacet namazı, Müslümanlar tarafından bir dileğin veya duasının kabul olması için kılınan nafile bir namaz türüdür. Diğer bir adıyla dilek namazı olarak da bilinen hacet namazı, farz namazlar gibi zorunlu değil, isteğe bağlı olarak kılınır. Kişi, hayatında karşılaştığı herhangi bir zorluk, sıkıntı, hastalık, ihtiyaç veya dilek için Allah'a yakarma niyetiyle bu namazı kılabilir. Hacet namazı, genellikle dört rekât olarak kılınır, bazı rivayetlerde iki veya on iki rekât olarak da kılınabileceği belirtilmektedir.

Hacet Namazı Kaç Rekattır?

Hacet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. Rivayetlere göre on iki rekât da kılınabilir. Bu namazı kılmak isteyen kişi, öncelikle temiz bir abdest alır. Ardından niyet eder ve ihtiyacı olan şeyi Allah'tan istemek için bu namazı kılar. Hacet namazı hangi dualar okunur? Namazda Sübhaneke duası okunur ve ardından Fatiha suresi ve diğer sureler de okunabilir. Namazın sonunda ise, kişinin ihtiyacı olan şeyin gerçekleşmesi için dua edilir. Bu dua, Hz. Peygamber'in öğrettiği dua veya kişinin kendi dileği doğrultusunda olabilir.

Hacet namazı, bir Müslüman'ın ihtiyaç duyduğu bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları yerine getirmesi ve sonucunu Allah'tan beklemesi gerektiği bilinciyle kıldığı bir nafile namazdır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin: ('Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!') (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)"