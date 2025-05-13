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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Hacıosmanoğlu, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu - Futbol Haberleri

        Hacıosmanoğlu, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni izlemek üzere Gaziantep'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, beraberindeki heyetle bir dizi ziyarette bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:32
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        Hacıosmanoğlu, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu!
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        Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Gaziantep'e gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ekibiyle beraber kentteki birçok yeri ziyaret etti.

        TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte temaslarına şehrin sokaklarını ve dükkanlarını gezerek başladı. Gazianteplilerin fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Fatma Şahin, Zeugma Mozaik Müzesi'ni de ziyaret ederek sergilenen tarihi eserleri inceledi.

        Bir sonraki durağı Şehitkamil Belediyesi Mehmet Sami Benli Kütüphanesi olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, burada Şehitkamil Belediye Başkanı Av. Umut Yılmaz ile bir araya gelerek kütüphanede beraber incelemelerde bulundu.

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        Ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ı makamında ziyaret eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile de bir araya gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, gittiği Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde binicilik ve okçuluk alanlarında denemelerde bulunarak, merkezde yürütülen kültür ve sanat faaliyetlerini yerinde inceledi. Ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni de ziyaret etti.

        Programına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş'ı makamında ziyaret ederek devam eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. İsmail Karataş ise, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti. Tüm bu ziyaretler sırasında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na eşlik eden heyette TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı yer aldı.

        Sonrasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, misafirperverliğinin yanı sıra Gaziantep'te oynanacak olan final müsabakasının hazırlıkları için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Çeber'in ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin ardından karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

        Beraber gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretleri ve müze gezisinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında da ziyaret eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Fatma Şahin de TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak'a hediye takdiminde bulundu.

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, son olarak Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'i makamında ziyaret etti. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen görüşme, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun anı defterini imzalamasının ardından karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.

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