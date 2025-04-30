Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19'a prim! - Futbol Haberleri

        Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19'a prim!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi'nde bir ilki başararak ikinci olan Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi başarısına kayıtsız kalmadı. Başkan Hacıosmanoğlu, genç oyuncuları 20 milyon TL primle ödüllendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19'a prim!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Gençlik Ligi’nde ikinci olarak tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı ünvanını elde etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19 Takımı'nın Salzburg ile yarı final, Barcelona ile de final maçlarını A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte statta izledi. Bordo-mavililer, turnuvayı ikinci sırada bitirerek bir ilki gerçekleştirdi.

        Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi’ndeki tarihi final başarısı, sadece kulübün değil, aynı zamanda Türk futbolunun da gururu oldu. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili gençlerin bu büyük başarısından büyük memnuniyet duydu. Altyapıdan yetişen oyuncularla Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen takımı 20 milyon TL primle ödüllendiren Hacıosmanoğlu, bu jestiyle genç futbolculara yalnızca bir ödül sunmakla kalmadı; aynı zamanda uluslararası alandaki başarılarının ne denli değerli olduğunu da ortaya koydu.

        Trabzonspor U19 Takımı’nın elde ettiği başarı ve sergilediği performans, Türk futbolu ile Millî Takım’ın geleceği adına umut verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu’nun verdiği destek ise emeklerinin karşılığını aldıklarını düşünen takım için önemli bir moral kaynağı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"