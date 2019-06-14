İngiliz alternatif rock grubu Radiohead’in şu ana kadar hiç yayınlanmamış olan müzik kayıtlarını ele geçiren hacker’lar, aldıkları cevapla, deyim yerindeyse şoka girdi. Grup, kendilerinden 150 bin dolar isteyen siber korsanlara para vermek yerine, çalınan 18 saatlik demo kayıtlarını internet üzerinden ücretsiz olarak yayınladı.

Radiohead, geçen hafta Facebook ve Twitter’dan yaptığı bir açıklamayla mini disk arşivlerinin çalındığını ve bu arşivi ele geçiren hacker’ın diskteki kayıtları internete sızdırmama karşılığında 150 bin dolar fidye istediğini duyurmuştu.

Gitarist Jonny Greenwood imzasıyla yapılan duyuruda, bir Reddit kullanıcısı olduğunu belirten hacker’ın çaldığı kayıtların 1995-1998 yılları arasında, ‘’Ok Computer’’ albümü yapımı esnasındaki demo kayıtları olduğu açıklanmıştı.

Siber korsanın bu fidye talebi karşısında Radiohead grubu, 150 bin doları ödemek yerine, ilginç bir adım attı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HARCANACAK

Buna göre 18 saatlik demo kayıtlarına 18 gün boyunca Radiohead’in bandcamp hesabından ulaşılabilecek. “MINIDISCS [HACKED]” ismini taşıyan kayıtlara https://radiohead.bandcamp.com/ adresinden erişilebilecek.

1.8 GB boyutundaki kayıtları isteyen herkes ücretsiz olarak dinleyebilecek. Bu kayıtları bilgisayarına indirmek isteyen kullanıcılardan ise 18 sterlin (yaklaşık 135 TL) istenecek. Ancak buradan elden edilen gelirin tamamı iklim değişikliğiyle mücadele eden bir grup Extinction Rebellion’a bağışlanacak.