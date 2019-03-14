‘Hacker’ler için sosyal medya, kullanıcıları sömürülebilecekleri platformlar arasında ilk sırada bulunuyor. Sınırlı güvenlik önlemleri ve sosyal medyadaki siber suçlarla ilgili katı bir düzenlemenin bulunmamasının, bilgisayar korsanlarının yalnızca bu platformlardan yıllık en az 3.2 milyar dolar kazanmalarına olanak sağladığı belirtildi.
Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’e göre sosyal medya kullanıcılarının yeterli güvenlik bilincine sahip olmayışı, ‘hacker’ler için işleri daha da kolaylaştırıyor. Siber korsanlar, bu platformları daha çok kötü amaçlı yazılımları dağıtmak, bilgisayar korsanlığı araçları satmak, kara para aklamak ve uyuşturucu satışları için kullanıyor.
Verilen bilgiye göre ‘hacker’ler çok düşük bir maliyetle, sosyal medya platformlarını kullanıcılarla bağlantı kurmak için manipüle edebiliyor. Ardından milyonlarca hesap sahibini şifreleme, zararlı reklam yazılımı ve kimlik avı kampanyalarıyla hedefleyen ‘hacker’ler, kurumsal ağlara zarar vermek ve özel bilgileri tehlikeye atmak için ise kötü amaçlı yazılımları yayıyorlar.
Kuruluşun açıkladığı verilere göre sadece 2015 - 2017 yılları arasında ABD'deki sosyal medyaya bağlı siber suçlar en az 300 kat arttı. Bu artışta çoğunlukla uygulamalar, reklamlar ve bağlantılar yoluyla yayılan şifreleme yöntemleri etkili oldu.
SPONSORLU REKLAMLARI KULLANIYORLAR
Sosyal medya platformlarında sunulan hizmetlerin çevrimiçi kullanılması hackerlerin geniş hackleme becerilerine ihtiyaç duymadan kullanıcıları tuzağa düşürmelerini kolaylaştırıyor. Özellikle bu platformlarda sunulan reklam araçları, kullanıcıları aldatmak için kullanılabiliyor. Bu durum sponsorlu reklamlara tıklayan kullanıcıların farkında olmadan kötü amaçlı yazılımların cihazlarında çalışmasına neden oluyor.
Ürün ve hizmetlerini tanıtmak veya hayran kitlelerine ulaşmak için sosyal medyayı kullanan şirketler, siber korsanların hedef tahtasında bulunuyor. Şirketlerin güvenlik önlemleri almadan sosyal medya platformlarında korunmasız bir şekilde dolaştığını belirten siber güvenlik kuruluşu, her 5 şirketten birine sosyal medya aracılığıyla kötü amaçlı bir yazılımın bulaştığını vurguladı.
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