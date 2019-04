Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 11 Nisan Hadi Gamer ipucu sorusu, "GTA severler, bu oyunun içindeki karakterleri seslendiren,onlara hayat veren sanatçılara ne kadar hakimsiniz? GTA: San Andreas oyunun akılda kalıcı karakterlerden biri olan Tenpenny'i hangi oyuncunun seslendirdiğini biliyor musunuz?" şeklinde takipçileri ile paylaşıldı. İşte Hadi Gamer ipucu cevabı haberimizde

HADİ İPUCU CEVABI

11 Nisan Hadi Gamer ipucu cevabı: SAMUEL JACKSON

HADİ İPUCU SORUSU: SAMUEL JACKSON KİMDİR?

Samuel Leroy Jackson 1948 yılında Washington'da dünyaya gelmiş bir sinema oyuncusudur.

Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde oyunlar oynayan Jackson ününe kırklı yaşlarından sonra kavuştu. Die Hard serisinin üçüncüsünde Bruce Willis'le ve The Long Kiss Godnight'da Geena Davis'le beraber rol alarak tanındı. Ona sinemada ilk önemli şansı kendisi gibi siyahi yönetmen Spike Lee tanımıştır. Do the Right Thing ve Jungle Fever gibi birkaç filminde yardımcı rollerde çok iyi performanslar ortaya koyan Jackson, daha sonra Tarantino'nun kült filmi Pulp Fiction'ında İncil'den ezbere bölümler okuyan gangster Jules karakteriyle Hollywood'un unutulmazları arasına girmiştir. Amerika Film Endüstrisindeki; siyahi oyunculara rol vermeme ya da ayak işleri vb. rolleri vermek gibi ön yargıları yıkan ilk siyahi aktörlerdendir.

NOT: 11 NİSAN HADİ İPUCU GAMER SORUSU INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR