Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 19.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, "Türkiye Çöl Olmasın" sloganını kullanan vakıftan geldi. Hadi ekibinin yayınladığı ipucu sorusu "'Türkiye Çöl Olmasın' sloganıyla tanıdığımız vakıf hangisidir?" şeklinde. 20 Şubat Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: "TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN" SLOGANIYLA TANIDIĞIMIZ VAKIF HANGİSİDİR?

Ailece hadi bugün yeni saatinde, 19.30'da!

İpucumuz 1992'den beri çölleşme ve erozyonla mücadele eden bir vakıftan geliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 700.000'i aşkın gönüllüsü ve onlarca projesiyle çalışmalarını devam ettiren "Türkiye Çöl Olmasın" sloganıyla tanıdığımız vakıf hangisidir biliyor muyuz sevgili hadiciler?

HADİ İPUCU CEVABI: TEMA - TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

TEMA HAKKINDA

Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular. Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti.

TEMA Vakfı’nın kuruluş döneminde, doğa koruma konusu ülke gündeminde bugünkü kadar öne çıkmamıştı. Kamuoyu doğadaki bozulmaların farkına yeni yeni varmaya başlamıştı. Sosyal sorumluluk kavramı henüz gelişmemişti, iş adamları hayırseverlik adı altında çalışmalar yürütüyordu. 1992 Haziran’ında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde yapılan dünyanın ilk “Yeryüzü” Zirvesi, devletlerin insanın ekosistemler üzerinde yarattığı tahribatı kabul etmesi ve buna karşı verilen mücadeleleri küreselleştirerek ön plana çıkarması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Zirve, aynı zamanda sivil toplumun güçlü bir aktör olarak sahneye çıkmasında önemli rol oynadı. “Umut Yeşertiyoruz” sloganıyla bugün 26. yaşını kutlayan TEMA Vakfı, Rio Zirvesi’nden sadece birkaç ay sonra, 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.