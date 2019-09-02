Hadi ipucu 2 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Hepsiburada'da artık yurtdışından binlerce ürüne, ekstra kargo ücreti ödemeden sahip olabileceğiniz hizmet hangisidir sizce? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 2 Eylül sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 2 EYLÜL
Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınladı. Yapılan duyuru ise:
Hadi ipucu bu akşam saat 12.30'da
Ödül ise: henüz bellli olmadı
HADİ İPUCU SORUSU 2 EYLÜL CEVABI: HEPSİ YURT DIŞINDAN - HEPSİ YURT DIŞI
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