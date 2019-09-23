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Hadi ipucu 23 Eylül: Ülkemizde ilk kredi kartları hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır? Hadi 12.30

Hadi ipucu 23 Eylül sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, "Ülkemizde ilk kredi kartları hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?" oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 23 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 23 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Ülkemizde ilk kredi kartları hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 23 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 23 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 23 EYLÜL CEVABI: 1968 YILI

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