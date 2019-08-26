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HaberlerGündem

Hadi ipucu 26 Ağustos: Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir? Hadi 12.30

Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, " Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir? " oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 26 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; 15.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 26 AĞUSTOS CEVABI: E-TİCARET

 

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