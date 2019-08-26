Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Ürün ve hizmetlerin internet üzerinden alınıp satıldığı ticaret türüne ne ad verilir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Ağustos sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 26 AĞUSTOS
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de
Ödül ise; 15.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 26 AĞUSTOS CEVABI: E-TİCARET
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