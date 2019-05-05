5 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Ailece ipucu sorusu, "Bugünkü ipucumuz Amerikan çocuk edebiyatının öncülerinden bir yazar ile ilgili sevgili hadiciler. Her gece dört oğluna masal anlatırken "Dorothy" kahramanını yaratan ve 1900 yılında yayınlanan Oz Büyücüsü kitabı ile çocuklar için yazılan peri masallarına modern bir görünüm kazandıran bu yazarın ismini kimler biliyor?" şeklinde yayınlandı. İşte 5 Mayıs Hadi ipucu cevabı haberimizde

HADİ İPUCU SORUSU: OZ BÜYÜCÜSÜ KİTABININ YAZARI KİMDİR?

Kansas'ta yaşadığı küçük bir çiftlikte korkunç bir kasırgaya yakalanan Dorothy ve köpeği Tot, kendilerini ancak düşlerde rastlanan tuhaf bir yerde, Oz Ülkesi'nde bulurlar.

Oz Ülkesi dört bölgeden oluşmakta ve bu bölgelerin her birine bir cadı hükmetmektedir. Evine ve Kansas'a dönmek için yardım dileyen Dorothy, bu dileğinin ancak Oz Büyücüsü'nün yardımlarıyla mümkün olabileceğini öğrenir. Bu kudretli büyücüyü bulmak için yola koyulan Doroty'nin başından bir sürü ilginç olay geçer ve Oz Büyücüsü'ne ulaşmaya çalışırken bir Korkuluk, Teneke Adam ve korkak bir aslanla arkadaş olurlar.

Türlü maceralarla dolu bu yolculuk Doroty ve tuhaf arkadaşlarına çok şeyler katacak; sabır, arkadaşlık, dayanışma ve azim gibi konularda çok değerli deneyimler kazanmasını sağlayacaktır. Amerikalı yazar Lyman Frank Baum'un (1856-1919) bu ünlü eseri, 1900 yılında basıldıktan iki yıl sonra Broadway'de müzikal olarak sahneye konuldu. Yayınlandığı günden sonra kısa zamanda çocuk edebiyatının başyapıtlarından biri hâline gelen ve 1939'da ilk kez beyaz perdeye aktarılan Oz Büyücüsü, yakın zamanda gösterime giren yeni sinema uyarlamasıyla da büyük beğeni toplamıştı.

HADİ İPUCU CEVABI

5 Mayıs Hadi Ailece ipucu cevabı: L. FRANK BAUM