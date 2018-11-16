Hadi ipucu 16 Kasım saat 12.30'daki yarışma öncesi Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve ayaklı lambanın ismi işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi için Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullanılan ayaklı lambanın ismi nedir?

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI

Hem aydınlatma hem dekoratif amaçla kullanılan ayaklı lambanın ismi Lambader'dir.

LAMBADER NEDİR?

Lambader; dekoratif ve şık tasarımıyla, günümüzde ev ve ofislerin vazgeçilmez aydınlatma araçları arasında yer alıyor. Bu aydınlatma aparatı, az yer işgal ettiğinden ve odanın havasını baştan başa değiştirdiğinden dolayı tercih ediliyor. Ayaklı lambalar olarak bilinen lambaderler çalıştığınız alanı ya da odanızı aydınlatma görevini yerine getiriyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler, kitap okurken gözlerinin yorulması ya da ışık yetersizliğinden dolayı uykusunun gelmesini iyi bilirler. Lambader modelleri ile ışık ayarı en doğru şekilde yapılabilir.

HADİ JOKERİ NASIL KAZANILIR?

Hadi joker kodu, her gün farklı şekilde veriliyor. Joker kodu Hadi'nin resmi Instagram sayfasında ilan edilebileceği gibi, bazen BİP bazen de Fizy, bazen de dergilik gibi uygulamalarda da yayınlanabiliyor. Joker kodunun nereden yayınlandığı sosyal medya üzerinden duyuruluyor. Hadi yarışmacıları da kendi aralarında referans olarak birbirlerine joker kazandırabiliyor. Kazanılan jokerler, yarışma sırasında yanlış cevap verildiğinde yarışmaya devam edebilmek için kullanılıyor. Verilen yanlış cevabın hemen ardından uygulamada joker kullanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. "Joker kullan" seçeneğini seçtiğinizde eğer jokeriniz varsa oyuna kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

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