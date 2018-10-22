TolgShow Hadi'nin bu akşamki ipucusu oldu. Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bu akşam saat 20.30'daki yarışma için ipucu olarak TolgShow işaret edildi. Peki TolgShow'u kim yapıyordu?

HADİ İPUCU: TOLGSHOW'U KİM YAPIYORDU?

‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği interaktif gösteri TolgShow'da Tolga Çevik usta oyunculuğuyla herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.

HADİ 22 EKİM İPUCU SORUSU

Sendromsuz Pazartesi’nin Sendromsuz Hadi'si bu akşam 20:30'da!

İpucumuz TolgShow'dan geliyor. ???????? Komedi programlarını hepimiz seviyoruzdur.???????? Sonuçta hepimizin gülmeye ihtiyacı var ???? Gizemli bir yönetmenin bulunduğu bu programı izlemiş miydiniz?????

Peki bu showu kim yapıyordu biliyor muyuz?

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974, İstanbul'da doğdu. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini canlandırmış ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa ağırlık vermiştir. 2014 yılı içerisinde ise Arkadaşım Hoşgeldin ile devam etmiştir. Ayrıca Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır.

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi bitiren Çevik ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulundu. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi'nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına başlamıştır. BKM oyuncusu olan Çevik, genellikle BKM yapımı film, dizi ve oyunlarda rol alır. Topluluğun Bana Bir Şeyhler Oluyor oyunu dışında, Yeditepe Oyuncuları'nın Kelebekler Özgürdür oyununda rol aldı.

KOMEDİ DÜKKANI

Komedi Dükkanı adlı programı TV8 daha sonra TRT ve Star TV'de 2010-2011 sezonunda açmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde program "Yolun Sonu" adlı bir bölüm ile noktalanmıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı Avrupa turnesini bitirdikten sonra, 31 Aralık 2013'ten itibaren Kanal D'de yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin oyunu Ocak 2015 tarihinde final yapmıştır. 2016'da ise "Müdür Ne'aptın?" final yapmıştır

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