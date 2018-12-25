Hadi ipucu sorusu bu akşamki yarışma için yayınlandı. Hadi ipucu sorusu saat 20.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Pop listesinin 4. şarkısı nedir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. İşte 25 Aralık 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı.

HADİ İPUCU SORUSU - 25 ARALIK

Hadi bu akşam 20:30’da!

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HADİ İPUCU CEVABI: SİMGE - BEN BAZEN

SİMGE KİMDİR?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981'de dünyaya geldi. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı", "Ben Bazen" ve "Öpücem" şarkıları da aynı listede ilk üçe girdi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve iki Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

BEN BAZEN HAKKINDA

Ben Bazen, Türk şarkıcı Simge'nin ilk stüdyo albümü. 1 Haziran 2018'de Doğan Music Company tarafından yayımlandı. Oryantal bir tarzı olan "Miş Miş" (2015) şarkısıyla Türkiye'de liste başı olarak geniş kitlelerce tanınan Simge, daha sonra yayımladığı düşük tempolu "Yankı" (2016) şarkısıyla müzikal tarzını "Miş Miş"ten daha farklı bir yere konumlandırdı ve gelecekteki ilk albümünün tarzına dair ipuçları vermeye başladı. Hazırlık sürecini dört yıllık bir zaman dilimine yaydığı albümün yapımcılığını Ozan Bayraşa ile birlikte üstlendi ve şarkılarda başta Bayraşa olmak üzere Alper Narman, Ersay Üner, Onurr ve Sezen Aksu gibi isimlerle çalıştı.

Genel anlamda bir dans-pop albümü olan Ben Bazen aynı zamanda deep house, R&B, rock, trap ve türkü gibi çeşitli müzik tarzlarını da içerdi. Şarkı sözleri aşk hikâyelerini tatlı dille anlatan bir kadına yer verdi ve bu kadın kimi şarkılarda pes etmediğinden kimisinde ise yaşadığı yerin bunalımından kaçmak istediğinden bahsetti. Müzik eleştirmenleri albümü beğenerek müzikal çeşitliliği övdü ve başarılı bir ekip çalışması ile ortaya çıktığına dikkat çekti. Çalışmanın fotoğraf çekimleri Nihat Odabaşı tarafından gerçekleştirildi ve kapakta Simge'nin müzisyen kimliğini vurgulayacak şekilde bir eliyle mikrofon bir eliyle gitar tuttuğu bir fotoğraf kullanıldı.

Albümdeki üç şarkıya klip çekildi. Kasım 2017'de albümün habercisi olarak yayımlanan "Üzülmedin mi?" şarkısının Nişantaşı'nda çekilen klibi izleyiciye bir aldatılma hikâyesini aktardı. Şarkının kendisi Türkiye'de MusicTopTR En Hızlı Yükselenler Listesi'ne ilk haftasında bir numaradan giriş yaptı. MusicTopTR Resmî Listesi'nde üç numaraya kadar yükselen albümün çıkış şarkısı "Ben Bazen"in klibi Göcek'te çekildi ve Simge'nin doğal bir ortamda tek başına dans ettiği sahnelere yer verdi. Bir sonraki klip ise aynı listede iki numaraya kadar ilerleyen "Öpücem" şarkısına Kilyos'ta çekildi ve bazı sahneleri Britney Spears'ın "Toxic" (2004) klibine benzetildi.

Albümün tanıtımları için Simge, Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdi ve çeşitli radyo ve televizyonda programlarına katıldı. Ayrıca Spotify Türkiye de şarkıcıyla yaptığı anlaşma sonucunda albüm tanıtımlarının bir parçası olarak albümün çıktığı tarihlerde İstanbul'daki reklam panolarına çalışmayı tanıtan reklamlar verdi. Ben Bazen, 7. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nden En İyi Albüm ödülünü alırken "Üzülmedin mi?" şarkısına 15. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde En İyi Şarkı ödülü verildi. Albüm, Simge'ye ise aynı yıl düzenlenen 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Pop Müzik Kadın kategorisinde adaylık getirdi.

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