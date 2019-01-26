Hadi ipucu 26 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak animasyon çizgi filmi karakteri işaret edildi. Hadi ipucu 26 Ocak sorusu ise; "Buz Devri'nin en babacan üyesi Manny, hangi hayvandır?"

HADİ İPUCU SORUSU 26 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 20.000 TL

Hadi ipucu sorusu: Bu akşam animasyon gecesine hazır mısın hadici? İpucumuz da bir animasyon filminden geliyor. Buz Devri'nin en babacan üyesi Manny, hangi hayvandır?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: MAMUT (MANNY)

Buz Devri'nde bol tüylü, mantıklı tavrıyla tanıdığımız Mamut Manny, başta küçük bir insan evladını korurken artık aile sahibi bir baba! Hem de uzak düştüğü ailesine kavuşmak için büyük maceralara atılmaktan çekinmiyor.