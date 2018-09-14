Hadi'nin ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız ama adını bilmediğimiz bazı ev eşyaları vardır. Fotoğrafta da gördüğümüz üzere koltuğun üzerinde bir sürü yastık bulunmakta. Bu küçük yastıklara başka bir isim daha deniliyor. Acaba ne denildiğini biliyor muyuz? Öğrendikten sonra hala yastık demeye devam edebiliriz tabi" denildi. Peki, küçük yastıklara verilen ad nedir? İşte 14 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Soru:

Küçük yastıklara verilen ad nedir?

Cevap: Kırlent

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'Yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor.

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

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