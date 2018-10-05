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Hadi ipucu sorusu: Östaki borusu vücudun hangi bölümündedir? Östaki borusu nerededir? 5 Ekim Hadi

Östaki borusu, Hadi ipucu sorusu olarak duyuruldu. Bugün saat 20.30'da yapılacak Hadi için östaki borusu vücudun hangi bölümünde? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için Östaki borusu nerededir?

05.10.2018 - 15:07 | Güncelleme:

Östaki borusu vücudun hangi bölümündedir? sorusu bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi için soruluyor. Östaki borusu Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu için, östaki borusu vücudun hangi bölümündedir? Östaki borusu nerededir?

HADİ İPUCU: ÖSTAKİ BORUSU VÜCUDUMUZUN HANGİ BÖLÜMÜNDEDİR?

Östaki borusu burnun arka kısmında bulunan ve geniz adı verilen bölge ile orta kulak arasında geçiş sağlayan bir kanaldır. Bu kanal orta kulağın hava almasını sağladığı gibi bu bölgedeki salgıların genize akması için de bir yol oluşturur.

Dış ortamdaki basınç değişikliklerinde orta kulağında buna uyum göstermesini sağlar. Kulak zarının ses titreşimlerinden ve dış basınçtan dolayı içeriye çökmemesinin sebebi de östaki borusu aracılığıyla boğazdan gelen havadır. Dış hava basıncının yüksek olduğu durumlarda kulak zarı içeriye kaçmamak için normalden daha çok zorlanır. Bu durumda zarın eski haline gelebilmesi için östaki borusundan gelen havanın basıncıyla, zara dış kulaktan gelen havanın basıncı dengelenir. Böylece kulak zarının zarar görmesi engellenmiş olur. Östaki borusu yaklaşık 3,5–4 cm boyutlarındadır. Çocuklarda düz olan bu kanal erişkinlerde bir dirsek oluşturur. Bu nedenle burundan ve genizden orta kulağa bakteri geçişi çocuklarda daha kolay olur ve çocuklar daha kolay orta kulak iltihabı geçirirler.

 

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