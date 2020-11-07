2019 yılı nüfus sayımına göre 23.531 kişi yaşayan Hadımköy aslında bir mahalledir. Peki MasterChef Türkiye'nin 94. yeni bölümünün çekildiği Hadımköy nerede, hangi ilçeye bağlı? İşte detaylar...

HADIMKÖY NEREDE?

Hadımköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir. Önceden İstanbul ilinin Çatalca ilçesine bağlı bir beldeydi. Gaziosmanpaşa'dan ayrılan Arnavutköy ile birleştirilerek bir ilçe oluşturuldu. Bahçeşehir'e 10 km, Beylikdüzü'ne 15 km, Büyükçekmece'ye 15 km ve Avcılar'a 25 km uzaklıktadır. Edirne-İstanbul otoyolu (TEM) beldenin yakınından geçmektedir.

ARNAVUTKÖY HAKKINDA

Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçesidir. Arnavutköy'ün yüzölçümü 453 km2'dir. Doğusunda Eyüpsultan, güneydoğusunda Başakşehir ve Esenyurt, güneyinde Büyükçekmece ve batısında Çatalca ilçelerine komşudur. Ayrıca bu ilçenin kuzeyden Karadeniz'e kıyısı vardır ve ayrıca Durusu Gölü'nün doğu, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ve Büyükçekmece Gölü'nün kuzeydoğu kıyıları ilçe sınırlarında kalır. Ayrıca 29 Ekim 2018 tarihinde ilçe sınırlarında açılan havalimanı ile bölge turistik ve ekonomik anlamda gelişme kaydetti.