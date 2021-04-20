'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Hadise, barışma sonrasındaki evlilik haberiyle ilgili ise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.