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'İmdat' beklediğimden daha sade!

Hadise ile 'Murda', yeni projeleri 'İmdat'ta farklı bir tarz ile karşımıza çıktı. Beklediğimden daha sade ve iddiasız bir proje olan 'İmdat'ın klibi ise kısa film tadında...

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  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    Popçu Hadise ile gerçek adı 'Önder Doğan' olan rapçi 'Murda'nın düeti 'İmdat', müzikseverlerle buluştu. Dostluklarını yeni projelerine de taşıyan ikili, şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sundu.
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    Alanlarında kendilerini kanıtlamış olan Hadise ile 'Murda'nın bir araya gelmesi beni heyecanlandırmıştı. Açıkçası ikilinin iddialı ve 'diss' tadında güçlü bir şarkı ile karşımıza çıkmasını bekliyordum. 
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    Daha temposu yüksek ve 'Aya' ile 'Bi Sonraki Hayatımda Gel' tadında hareketli bir şarkı olmasını ummuştum. Ancak Hadise ile 'Murda', düşündüğümün tam aksine çok daha 'soft' bir parça ortaya koymuş. 
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    Tüm bunlara rağmen farklı tarzlarının aksine bir araya gelerek bir proje sunan ikilinin yeni şarkısı çok kaliteli. 'Bachata' stilindeki melodisiyle akıllara kazınacağını düşündüğüm 'İmdat', emek kokuyor.
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    Ayrıca parçanın Jonas Beck ve Raoel Hulst yönetmenliğinde çekilen klibine değinmezsem Hadise ile 'Murda'ya haksızlık etmiş olurum. İkili, kısa film tadında bir klip ortaya koyarak, farklarını sergilemiş.
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    'LİLA', 'VANİLYA'NIN GÖLGESİNDE

    Ece Mumay, 'Vanilya' ve 'Peri'den sonra yeni teklisi 'Lila'yı da müzikseverlerle buluşturdu. 'Çok garip bir şarkı yaptım, şakasız... Tepkileri merak ediyorum.' diyen Mumay'ın yeni projesi benim için diğer parçalarının gölgesinde kaldı. Bence Ece Mumay'ın 'Vanilya' parçası, her ne kadar 'Galaksi' ve 'Peri' şarkılarındaki benzeri melodileri kullansa da daha başarılıydı.
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    BERKAY'IN 'SIR'I

    Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 'Bal Badem'in ardından 'Sır'ı yayımladı. Söz ve müziğinde Ünal Tüzün'ün yer aldığı, düzenlemesinde ise Çağrı Telkıvıran'ın imzasının bulunduğu 'Sır', tam bir 'Berkay' parçası olmuş. 'Sır', gerek melodisi gerek sözleri ile beğenimi kazandı.
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    'BU İŞ BİTMİŞ'TE FARKLI BİR MELEK MOSSO

    'Vursalar Ölemem' ve 'Doğum Günü' şarkılarıyla hayatımda yer edinen Melek Mosso, 'Bu İş Bitmiş'i dinleyicilerinin beğenisine sundu. 'Bu İş Bitmiş'te bambaşka bir Melek Mosso karşıma çıktı. 'Bu İş Bitmez', artık zevkle dinleyeceğim farklı ve enerjisi yüksek bir şarkı... Klipte de iddiasını sergileyen Mosso da her zamanki gibi yeni parçasının hakkını vermiş.
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    NELER DİNLEDİM?

    * Jabbar - Cesaretsizce Olmuyor

    * Onur Can Özcan - Yaramızda Kalsın

    * Pinhani - Dön Bak Dünyaya

    * Mark Eliyahu & Cem Adrian - Derinlerde

    * Modern Talking - Cheri Cheri Lady 

    * Sakiler - Dünyadan Uzak

    * Tarkan - Kuzu Kuzu
  • Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Bu hafta en çok Sena Şener'in 'Porselen Kalbim' adlı şarkısını dinledim. Daha önce müziğe 15 yaşındayken başladığını ifade eden Şener'in 3 ay önce yayımladığı parçası bence çok özel ve çok kıymetli...  'Porselen Kalbim', sözlerinin etkileyiciliği ile insanın içine işleyen bir şarkı... Şu sıralar sosyal medyada da sık sık bu parçaya rastlıyorum. Sena Şener'in huzur verici tonuyla seslendirdiği 'Porselen Kalbim'in hak ettiği değeri görmesi beni çok mutlu ediyor.

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