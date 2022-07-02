HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Bu hafta en çok Sena Şener'in 'Porselen Kalbim' adlı şarkısını dinledim. Daha önce müziğe 15 yaşındayken başladığını ifade eden Şener'in 3 ay önce yayımladığı parçası bence çok özel ve çok kıymetli... 'Porselen Kalbim', sözlerinin etkileyiciliği ile insanın içine işleyen bir şarkı... Şu sıralar sosyal medyada da sık sık bu parçaya rastlıyorum. Sena Şener'in huzur verici tonuyla seslendirdiği 'Porselen Kalbim'in hak ettiği değeri görmesi beni çok mutlu ediyor.