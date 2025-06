Hadise'nin mavi tarzı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hadise, sahne kıyafetlerine yöneltilen eleştirileri görmezden gelmeye devam ediyor. Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı, kostüm seçimiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Hadise, üzerinde kırık ayna detayları olan mavi renkli bir transparan bir mayo giydi.

Şarkıcı, mavi renkli mayosunu ise yine aynı renk ve desene sahip olan bir çizmeyle kombinledi.

'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Düm Tek Tek' ve 'Sıfır Tolerans' adlı şarkılarını seslendiren Hadise, kıyafetiyle dikkat çekti.

"ÜZERİME FAZLA GELİYORLAR" DEMİŞTİ

Öte yandan Hadise, daha önce eleştirilere; "Göz önünde olunca tabii ki eleştiriler olacak. Biliyorsunuz herkes bizi beğenmek zorunda değil. Herkes her şarkımızı, her kıyafetimizi pohpohlamak zorunda da değil ama bu aralar bir fena üstüme geliyorlar ama bil bakalım ne oldu? Beni asla alaşağı edemezsin. Dansıma, özgür konuşmama, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız ama sadece güçlü olan hayatta kalır ve evet, ben çok güçlüyüm. Teşekkür ediyorum" sözleriyle karşılık vermişti.