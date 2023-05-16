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Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Milyonlar 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Ünlüler de vatani görevini yapmak için oy kullandı. Şarkıcı Hadise'nin de oy kullanmaya giderken tercih ettiği kombinin fiyatı dudak uçuklattı.

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  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için şarkıcı Hadise'de oy kullanmaya gitti. Her zaman tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, bu sefer oy kullanmaya giderken giydiği kıyafetiyle adından söz ettirdi.
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Vatandaşlık görevini yerine getirmek için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giden ünlü şarkıcı Hadise, ikametgahına göre belirlenen okula giderken mini elbise ve uzun çizmeler tercih etti.
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Sosyal medya hesabından oy verirken çekilmiş fotoğrafını paylaşan şarkıcı Hadise altına; "Atatürk’ün biz kadınlara verdiği en büyük haklardan biri olan ‘seçme ve seçilme’ hakkını kullanarak sandığa git ve #Oyver... Hayatımızın her döneminde saygıyla ve minnetle anıyorum! #MustafaKemalAtatürk''" notunu düştü.
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Hadise, dünyaca ünlü bir markadan giyinmeyi tercih etti. Ünlü ismin kıyafetinin fiyatının ise 25.700₺ olduğu öğrenildi.
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    İşte Hadise'nin oy verme sırasında tercih ettiği kombini...
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Hadise'nin "oy kullanma" kombini dikkat çekti! Mini eteğinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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