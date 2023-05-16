Sosyal medya hesabından oy verirken çekilmiş fotoğrafını paylaşan şarkıcı Hadise altına; "Atatürk’ün biz kadınlara verdiği en büyük haklardan biri olan ‘seçme ve seçilme’ hakkını kullanarak sandığa git ve #Oyver... Hayatımızın her döneminde saygıyla ve minnetle anıyorum! #MustafaKemalAtatürk''" notunu düştü.