2019 ve 2020 yılında verdiği konserlerde de sahneye mayoyla çıkan Hadise'ye, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yine mayo yine çizme, hiç yenilik yok!" şeklinde yorumlar yaptı.

Şarkıcının hayranları da Hadise'yi, "Bu tarz ona yakışıyor, çok güzel taşıyor." sözleriyle savundu.