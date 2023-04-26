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Hadise şikayetçi oldu; Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

Şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün şikayeti üzerine Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandıkları iddiasıyla magazin programı yorumcuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi

Hadise şikayetçi oldu; Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
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DHA

Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Hadise, magazin programında yorum yapan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

SEREN SERENGİL'İN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.

Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı. Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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