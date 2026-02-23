Canlı
        Hadise, UNICEF ile yollarını ayırdı

        Hadise, UNICEF ile yollarını ayırdı

        UNICEF'in Ramazan ayına özel bağış videosuyla gündeme gelen Hadise, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından UNICEF ile bağını sonlandırdığını açıkladı. Şarkıcı, yardım çalışmalarını bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 18:47
        UNICEF ile yollarını ayırdı

        Ünlü şarkıcı Hadise, Ramazan ayı için hazırladığı ve UNICEF iş birliğiyle paylaşılan video sonrası sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından ikinci kez açıklama yaptı.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, videoda Türkiye'nin 'yardıma muhtaç' bir imajla yansıtıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Kısa sürede dozu artan eleştiriler, şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması taleplerine kadar varan sert bir boyuta ulaştı.

        Artan eleştiriler üzerine ilk olarak bir açıklama yayımlayan Hadise, Ramazan videosunun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Türkiye'yi 'yardıma muhtaç' göstermek gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan şarkıcı, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade etti.

        Ancak tartışmaların sürmesi üzerine Hadise, ilerleyen saatlerde bir açıklama daha yayımlayarak UNICEF ile olan bağını sonlandırdığını duyurdu. Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum.

        Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

        Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

