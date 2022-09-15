Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor?

Çiçeği burnunda çift Hadise ve Mehmet Dinçerler üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. İddialar birbirini kovalarken, çiftten bir hamle geldi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Boşanmanın sebebi nedir? İşte, detaylar...

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?

Bir süredir, evliliklerinde kriz yaşayan çift, krize daha fazla dayanamadı. Hadise, önceki gün Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

Yaşanılan krizi çözmek için ailelerin de araya girdiği biliniyordu ancak çabalar sonuç vermedi ve çiftten boşanma haberi geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, henüz 4 aylık evliydi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANIYOR?

Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrasında Hadise'nin hamile olduğu da konuşulmuştu. Bunun üzerine açıklama yapan Hadise, açıklamasında şu sözlere yer vermişti;

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan 'hamilelik' haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize.."

TÜM FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Boşanma davasının arkasından Hadise'den bir hamle daha geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesaplarından sildi ve beraber oldukları tüm fotoğrafları da kaldırdı.

Bunun üzerine, Mehmet Dinçerler'den de hamle gecikmedi ve o da Hadise'yi sosyal medya hesaplarından çıkarıp, tüm fotoğraflarını sildi.