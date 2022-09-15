Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor?
ABONE OL

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Boşanmanın sebebi ne?

Bir süredir, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı konuşuluyordu. Önceki gün Hadise boşanma davası açtı. Çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor?

Çiçeği burnunda çift Hadise ve Mehmet Dinçerler üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. İddialar birbirini kovalarken, çiftten bir hamle geldi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Boşanmanın sebebi nedir? İşte, detaylar...

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?

Bir süredir, evliliklerinde kriz yaşayan çift, krize daha fazla dayanamadı. Hadise, önceki gün Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

Yaşanılan krizi çözmek için ailelerin de araya girdiği biliniyordu ancak çabalar sonuç vermedi ve çiftten boşanma haberi geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, henüz 4 aylık evliydi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANIYOR?

Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrasında Hadise'nin hamile olduğu da konuşulmuştu. Bunun üzerine açıklama yapan Hadise, açıklamasında şu sözlere yer vermişti;

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan 'hamilelik' haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize.."

TÜM FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Boşanma davasının arkasından Hadise'den bir hamle daha geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesaplarından sildi ve beraber oldukları tüm fotoğrafları da kaldırdı.

Bunun üzerine, Mehmet Dinçerler'den de hamle gecikmedi ve o da Hadise'yi sosyal medya hesaplarından çıkarıp, tüm fotoğraflarını sildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Spor magazin haberleri
MAGAZİN "Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım!"
Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Önce dava açtı, sonra sildi! Hadise'den açıklama...
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin: O anı unutamam! - Güncel magazin haberleri
MAGAZİN "O anı unutamam!"
Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele! Selin Ciğerci ile boşanmıştı - Magazin haberleri
MAGAZİN Yeni sevgilisiyle el ele!
90'lı yıllara damgasını vurmuştu! Küçük İbo'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor!
MAGAZİN Küçük İbo'nun son halini görenler gözlerine ...
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
MAGAZİN Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir deri bir kemik kaldı!
Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
MAGAZİN Fenomen gelin adayı bambaşka birine dönüştü!
Tarkan'a olan benzerliğiyle dikkat çekmişti! Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalayan Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı
MAGAZİN Popstar Abidin bakın şimdi ne halde!
Çağrı filminde Ebu Süfyan'ın eşini canlandıran Yunan sanatçı Papas yaşamını yitirdi
MAGAZİN Efsane yıldız hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Gülşen'in konseri iptal edildi - Magazin haberleri
MAGAZİN Gülşen'in konseri iptal edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.