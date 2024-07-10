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        Haberler Gündem Güncel Hafif ticari araç emniyetin bahçesine uçtu | Son dakika haberleri

        Hafif ticari araç emniyetin bahçesine uçtu

        Tokat'ta, kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:54
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        Ticari araç emniyetin bahçesine uçtu
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        Tokat'ta 63 yaşındaki Ebubekir Sezer idaresindeki hafif ticari araç, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten Tokat-Niksar kara yolu Uzunburun mevkisinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düştü.

        Kazada sürücü yaralandı.

        Sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Tokat Emniyet Müdürlüğü
        #ticari araç
        #Kaza
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