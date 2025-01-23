Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! Diyanet ile Hafızlık tespit sınav sonuçları sorgulama ekranı

Başkanlığın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık İcazetnameleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

Adaylar; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığına yapacaklardır. Duyurudaki “Yazışma Adresi"ne T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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