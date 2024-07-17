Hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı, sürücü kaçtı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İzmit'te bir hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran iki araca çarptıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde durmayan ve 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park eden hafriyat kamyonu sürücüsü yaya olarak kaçtı.

YOLUNA DEVAM ETTİ Kaza akşam saatlerinde İzmit-Kandıra Yolu üzerinde Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu, ışıkta duran iki otomobile çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti.

REKLAM HURDAYA DÖNDÜ Kazaya uğrayan ilk otomobilin içindekiler kazayı yaralanmadan atlatırken, diğer otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. İtfaiye tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bilinci kapalı olan 4 yaralının üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

YAYA OLARAK KAÇTI Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Jandarma, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.