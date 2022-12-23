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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafsanur Sancaktutan: Tek başıma birkaç günlüğüne kaçacağım

Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Denizcan Aktaş ile yollarını ayırdığı yönündeki dedikodularla alakalı sorulara yanıt verdi. "Ben bu konuları konuşmak istemiyorum" diyen oyuncu, "Setim bitti. Haftaya kafa dinlemek için birkaç günlüğüne tek başıma bir yere kaçacağım" ifadelerini kullandı

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  • Hafsanur Sancaktutan ayrılık iddiası sonrası tek başına kafa dinleyecek! Denizcan Aktaş... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, katıldığı davette objektiflere yansıdı. Etkinlikte boy gösteren Sancaktutan, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Hafsanur Sancaktutan ayrılık iddiası sonrası tek başına kafa dinleyecek! Denizcan Aktaş... - Magazin haberleri

    "BU KONULARI KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Oyuncu, sevgilisi Denizcan Aktaş ile yollarını ayırdığı yönündeki iddialar hakkında, "Ben bu konuları konuşmak istemiyorum. Sizin de anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" demekle yetindi.
  • Hafsanur Sancaktutan ayrılık iddiası sonrası tek başına kafa dinleyecek! Denizcan Aktaş... - Magazin haberleri

    TEK BAŞINA KAFA DİNLEYECEK

    Ayrıca Hafsanur Sancaktutan, "Setim bitti. Haftaya kafa dinlemek için birkaç günlüğüne tek başıma bir yere kaçacağım" ifadelerini de kullandı.
  • Hafsanur Sancaktutan ayrılık iddiası sonrası tek başına kafa dinleyecek! Denizcan Aktaş... - Magazin haberleri

    "ÖZEL HAYATIMIZI VE İŞİMİZİ AYRI TUTUYORUZ" DEMİŞTİ

    Öte yandan daha önce yaptığı bir açıklamada mutlu ilişkinin sırlarını dile getiren Hafsanur Sancaktutan, "Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi... Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu" şeklinde konuşmuştu.
  • Hafsanur Sancaktutan ayrılık iddiası sonrası tek başına kafa dinleyecek! Denizcan Aktaş... - Magazin haberleri

    "ARAMIZDA KISKANÇLIK YOK"

    Aralarında kıskançlık olmadığını da ifade eden Sancaktutan, "İkimiz de aynı sektördeyiz ve hiç böyle bir şey yaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

    "FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ"

    Sancaktutan, ayrıca "Senaryo okurken fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna ise "Fikir alışverişi oluyor ama tercih yine kişinin kendisine kalıyor" yanıtını vermişti.

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