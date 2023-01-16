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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı

Yediği akşam yemeğinin ardından zehirlenen ve midesi yıkanan Hafsanur Sancaktutan, hastaneden taburcu olmasından sonra intihar ettiği yönündeki söylentilerle alakalı konuştu. Oyuncu, hakkında çıkan dedikoduları yalanladı

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  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile ilişkisini sonlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan, cuma akşamı ailesiyle birlikte çıktığı yemek sonrası eve döndüğünde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Sancaktutan'ın zehirlendiği ortaya çıktı. Midesi yıkanan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    İNTİHAR AÇIKLAMASI

    Bu sırada Hafsanur Sancaktutan'ın intihar etmesi nedeniyle hastanelik olduğu ileri sürüldü. Sancaktutan, hakkında çıkan dedikoduların ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hafsanur Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı: Herkese merhaba... Biraz önce televizyonda yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim. Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.
  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    AŞK BİTTİ

    Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş, rol aldıkları dizinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 3,5 yıldır birliktelik yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, konuyla alakalı açıklama yapmamıştı.
  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    AYRILIĞIN ARDINDAN İDDİALAR

    Öte yandan 2018 yılından bu yana birlikte olan genç oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu da yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık nedenleri hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı.

    İlki Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler vermesiydi. İddiaya göre; sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etmişti.

    Ardından da Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    "MERT ROL ARKADAŞIM"

    Hafsanur Sancaktutan, iddialara Instagram sayfasından yayınladığı şu mesaj ile yanıt vermişti: Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum.
  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Arfa Saraçoğlu da sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlamıştı. İddiaları yalanlayan oyuncu, şu ifadelere yer vermişti: Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın... 
  • Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

    Hafsanur Sancaktutan

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