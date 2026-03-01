Altın fiyatları 1 Mart 2026 Pazar gününde yükselişini sürdürüyor. Orta Doğu’daki artan jeopolitik tansiyon ve ABD - İran arasındaki gerginlikler, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer aldı. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan çıkış yaparken, altına yönelim hız kazandı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 280 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 435 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…