        1 Mart 2026 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran görüşmelerinin belirsiz sonuçlanması ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Artan taleple birlikte ons altın 5 bin 280 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu gram altın ise 7 bin 435 TL seviyesinde yer aldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mart 2026 Pazar canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haberimizde...

        Giriş: 01.03.2026 - 07:28
        Altın fiyatları 1 Mart 2026 Pazar gününde yükselişini sürdürüyor. Orta Doğu’daki artan jeopolitik tansiyon ve ABD - İran arasındaki gerginlikler, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer aldı. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan çıkış yaparken, altına yönelim hız kazandı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 280 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 435 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.434,92

        Satış: 7.435,91

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.277,44

        Satış: 5.280,41

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.895,87

        Satış: 12.157,71

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.583,49

        Satış: 48.482,13

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 50.578,00

        Satış: 52.077,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.717,39

        Satış: 24.315,42

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.583,49

        Satış: 48.482,13

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 51.674,81

        Satış: 53.100,67

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.267,49

        Satış: 5.685,76

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 7.078,92

        Satış: 7.559,19

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 126.056,00

        Satış: 130.093,00

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
