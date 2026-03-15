Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 15 MART 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın kaç liradan alıcı buluyor?

        Küresel piyasalarda yön, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması nedeniyle aşağı yönlü seyrediyor. Enerji maliyetlerindeki artış ve doların güç kazanması, ABD'de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarında da baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftayı 5 bin 21 dolar seviyesinde tamamladı. Peki 15 Mart 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel alış ve satış fiyatları haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 07:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bu gelişmeler piyasalar üzerinde baskı oluştururken, altın fiyatları da haftayı düşüş eğilimiyle tamamladı. Enerji fiyatlarındaki artışın ABD’de enflasyonist baskıyı canlı tutabileceği ve bu nedenle kısa vadede faiz indirimi ihtimalini zayıflatabileceği yönündeki beklentiler de altına olan talebi sınırladı. Faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Peki 15 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel canlı altın fiyatları ve alış–satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.134,90

        Satış: 7.136,03

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.017,11

        Satış: 5.021,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.415,85

        Satış: 11.667,40

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.663,39

        Satış: 46.526,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.874,00

        Satış: 47.316,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.760,34

        Satış: 23.334,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.663,39

        Satış: 46.526,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.733,73

        Satış: 48.962,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.948,36

        Satış: 5.212,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.560,34

        Satış: 6.867,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 116.824,00

        Satış: 118.217,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
