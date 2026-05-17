Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 17 MAYIS 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın kaç liradan alıcı buluyor?

        Hafta sonu altın fiyatları: 17 Mayıs 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yönünü belirlemeye çalışan altın, son günlerdeki düşüş trendiyle öne çıkıyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. İşte 17 Mayıs 2026 tarihli güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 09:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Jeopolitik gelişmelerin etkisini sürdürmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, küresel piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturuyor. Bu tablo, yatırımcıların risk iştahını sınırlarken altın fiyatları üzerinde de baskı yaratıyor. Nitekim hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, son işlem gününü düşüşle kapattı. Peki 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte güncel alış ve satış rakamları haberimizde…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.644,06

        Satış: 6.644,89

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.538,32

        Satış: 4.541,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.630,49

        Satış: 10.864,40

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.521,97

        Satış: 43.324,70

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.290,00

        Satış: 43.581,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.194,55

        Satış: 21.728,80

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.521,97

        Satış: 43.324,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.003,76

        Satış: 45.121,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.639,59

        Satış: 4.847,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.058,58

        Satış: 6.333,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.892,00

        Satış: 109.069,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce galeri sonra evleri kundaklanan ailenin bu kez de işletmeleri kurşunlandı

        İstanbul Levent'te galerileri kundaklanan villaları ve annelerinin evi kurşunlanan çiftin bu kez de Bebek'teki restoranları hedef alındı. Tetikçi polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!