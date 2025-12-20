Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar, altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD verileri ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın da 20 Aralık Cumartesi gününü yükselişle açtı. Ons altın 4 bin 340 dolar seviyesine yükselirken, altının gram fiyatı 6 bin liraya yaklaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 21 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…