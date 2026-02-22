Piyasalara yön veren ABD büyüme ve enflasyon göstergeleri açıklandı. ABD'de Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Yıllıklandırılmış büyüme verileri ise beklentilere göre oldukça düşük geldi. Ülke ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,8 olarak belirlenmişti. 4. çeyrekte kişisel harcamalar yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Verilerin paylaşılmasının ardından ise gözler altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 22 Şubat 2026 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...